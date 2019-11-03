Ersun Yanal: Kurgu diyenlere selam yolluyorum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından konuştu.

Fenerbahçe'ye karşı algı yapıldığını kaydeden Yanal, "Rakamlar bizden olsa da bizden olmayan bir şey var; o da sonuç... Bu skorun bir sorumlusu var, o da benim. Takım olarak deplasmanda oynadığımız iki maçımızı kazanmıştık. İstatistiklerimiz bizim lehimize gözükse de bu matematiği skor dönüştürmeliyiz. Taraftarlarımız asla şüpheye kapılmasın Bu rakamları kendi lehimize çevirebilecek güçteyiz. Fenerbahçe'nin kurguyla şampiyon olacağını söyleyenlere buradan selam söylüyorum" dedi.

EMRE: İLK YARIDA DEVREYE EN AZ 2-0 ÖNDE GİREBİLİRDİK

Kaptan Emre Belözoğlu ise "Bakıldığında ligin son sırasında Kayserispor. Onlar da ligde kalmak adına böylesine büyük takımlarla oynayacakları maçları hedef görürler kendilerine. İlk yarıda en az 2-0'la girebilirdik devreye. Bu tarz maçlarda pozisyona girdiğiniz zaman atacaksınız. Atamadığınız zaman her saniye, her dakika şehir takımlarına özgüven verecektir. İlk yarıda yakaladıklarımızı atabilseydik, farklı bir senaryoyla gidebilirdik. Ligin daha başı diyebiliriz, puanlar çok yakın üst sıralarda. İnşallah bu maç bize bir ders olur. Bugün bir fırsatı kaçırdık" dedi.

"SAHA İÇERİSİNDE İRADE KOYMAMIZ GEREKİYOR"

Saha içerisinde taraftarlara cevap vermeleri gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "Taraftarlarımız bana teveccüh gösteriyorlar ama saha içinde konuşmamız gerekiyor. Bugün pozisyonlar ürettik amöa değerlendiremedik. Bu maçın özeti bu oldu. Kaybettiğimiz için herkes üzgün. bunu telafi edeceğimiz zamanımız var. Burada konuşacağımız cümlelerden çok saha içerisinde irade koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

