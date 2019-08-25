Ersun Yanal'ın Medipol Başakşehir maçındaki motivasyon konuşması ortaya çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Ersun Yanal, devre arasına 1-0 geride giren futbolcularını soyunma odasının kapısında tek tek karşıladı.

Futbolcularını ayrı ayrı motive ettiği aktarılan Yanal'ın, "Galibiyeti alıp evimize döneceğiz, önümüzde bir 45 dakika daha var. Bu maçlar kenetlenme adına kilometre taşıdır. Biz iyi bir takımız. İyi yaptığımız şeylere odaklanalım ve son ana kadar mücadele edelim. Bu maçı alacağınıza hiç şüphem yok. Sadece bu maçta değil, sezon sonunda da son sözü söyleyerek sonucu biz belirleyeceğiz. Sizlere inanıyorum. Sahaya çıkın, terinizin son damlasına kadar savaşın ve gollerinizi atın." dediği bildirildi.

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i 77. dakikada Vedat Muric ve 90+3. dakikada Nabil Dirar'ın attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

