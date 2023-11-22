Ertuğrul Doğan: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Doğan, "Ekonomik sorunlarımız ve şampiyonluk yarışımız olsa da 2010-11’i unutmadık. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur” dedi.i.
Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul’da, Of-Hayrat Cemiyeti’nin akşam yemeğinde yüzlerce taraftar ile bir araya geldi.
Taraftarlarla sohbet eden Doğan, kendisine sorulan soruları da yanıtladı.
Ertuğrul Doğan, 2010-2011 şampiyonluk kupasıyla ilgili bir soruyu da es geçmedi.
Doğan, "Ekonomik sorunlarımız ve şampiyonluk yarışımız olsa da 2010-11’i unutmadık. 2010-11 sezonu şampiyonu Trabzonspor’dur” dedi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol