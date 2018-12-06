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  4. 06 Aralık 2018 23:05

Erwin Koeman: Yeni teknik adamın konuşulması beni rahatsız etmiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Giresunspor maçı sonrasında konuştu. Takımın performansından hiç memnun olmadığını söyleyen Koeman, yeni teknik direktörle ilgili sorulan soruya da ilginç bir yanıt verdi.

Erwin Koeman: Yeni teknik adamın konuşulması beni rahatsız etmiyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erwin Koeman, Giresunspor'u Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sakatlanan Frey için endişelendiğini belirten Koeman, "Şu andaki endişem Michael Frey'in durumu, nasıl olduğunu yarın göreceğiz. Slimani gol attığı için mutluyum ama bu maçtaki seviyemiz iyi değildi" dedi.

Takımın performansından memnun olmadığını kaydeden Hollandalı teknik adam, "Bazı oyuncular ilk kez sahaya çıktılar ama Fenerbahçe'de oynuyorsanız, sizden daha fazlası beklenir. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar vardı. Gol yemediğimiz için memnunum ama takımın performansından memnun değilim" ifadelerini kullandı.

"Yerinize geçecek teknik adamlar konuşuluyor, bu sizi rahatsız ediyor mu?" şeklinde bir soru yöneltilen antrenör, "Hiçbir endişem yok" cevabını verdi.

Fenerbahçe , Erwin Koeman
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