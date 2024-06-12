EURO 2024 şampiyonluk oranları açıklandı

Cuma günü Almanya ile İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak olan EURO 2024 için İddaa şampiyonluk oranlarını açıkladı. Turnuvanın favorisi de Türkiye'nin şampiyonluk oranı da belli oldu.

İddaa, EURO 2024'ün favorilerini belirledi. Açıklanan şampiyonluk oranlarına göre turnuvanın favorisi İngiltere olarak belirlendi. İngiltere'nin şampiyonluğuna 4,40, Fransa'ya 4,90, Almanya'ya ise 6,40 oran verildi. 20'nin altında oran verilen diğer ülkeler ise şunlar oldu: Portekiz - 7,5

İspanya - 8,6

İtalya - 15

Belçika - 17

Hollanda - 17

Türkiye ise 1'e 50 ile en düşük orana sahip 11'inci takım oldu. Turnuvada ilk maç 14 Haziran Cuma günü ev sahibi Almanya ile İskoçya arasında oynanacak.



