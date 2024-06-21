Euro 2024'te kriz: ''İki takıma ceza yoksa turnuvadan çekiliriz''

Sırbistan Futbol Federasyonu, Hırvatistan-Arnavutluk maçında yapılan tezahüratlarla ilgili olarak UEFA'ya başvurarak yaptırım kararı alınmazsa Euro 2024'ten çekilebilecekleri sinyalini verdi.

Sırbistan Futbol Federasyonu, Almanya'da devam eden Euro 2024 turnuvasında Hırvatistan ve Arnavutluk taraftarlarının Sırplar hakkında 'nefret dolu tezahüratlar' yaptığını belirterek iki ülke için UEFA'dan ceza talebinde bulundu.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jovan Surbatovic, Hırvatistan ve Arnavutluk taraftarlarının, iki gün önce oynanan maçtaki 2-2'lik beraberlik sırasında 'Sırpları öldürün, öldürün, öldürün' şeklinde tezahüratlar attığını, bununla ilgili olarak resmen şikayette bulunduklarını açıkladı. Surbatovic, Sırbistan'ın Euro 2024 turnuvasından çekilme ihtimali olduğuna da işaret etti.

UEFA, SORUŞTURMA İÇİN MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Dün oynanan Slovenya maçı öncesinde konuşan Surbatovic, "Yaşananlar skandal; UEFA'dan yaptırım talebinde bulunacağız, bu müsabakaya devam etmemek anlamına gelse dahi... Eğer UEFA onları cezalandırmazsa, biz nasıl ilerleyeceğimizi düşüneceğiz" dedi.

UEFA da daha sonra konuya ilişkin bir açıklama yaparak Hırvatistan-Arnavutluk maçı sırasında taraftarların olası ırkçı ve/veya ayrımcı söz ve davranışlarını incelemek üzere bir Etik ve Disiplin Müfettişi görevlendirdiği bilgisini verdi.

KOSOVA DA SIRBİSTAN'I SUÇLAMIŞTI

Sırbistan A Milli Erkek Futbol Takımı, cumartesi günü İngiltere ile karşı karşıya gelmiş, bu maçta 1-0 yenilmişti. UEFA, bu maçın ardından pazartesi günü Sırbistan Futbol Federasyonu'na 'taraftarların bir spor müsabakasına yakışmayacak provokatif bir mesaj taşıyan bir pankart açması' ve sahaya bazı nesneler fırlatması sebebiyle suçlama yöneltmişti. Söz konusu suçlama, Kosova Futbol Federasyonu'nun 'Sırp taraftarların Kosova'ya karşı siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar gönderdiği' şikayetinin ardından gelmişti. Surbatovic, bu olayla bağlantılı olarak bir taraftara ceza verildiğini bildirdi.

Sırbistan, dün Slovenya ile oynadığı maçta 1-1 berabere kalırken, Sırbistan'ın şikayetine konu olan, 19 Haziran'da oynana Hırvatistan-Arnavutluk maçı da 2-2 berabere bitti.