Falcao, Seri ve Nzonzi PSG mağlubiyetini değerlendirdi

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Paris Saint Germain'e 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan Radamel Falcao, "Maçta 94 dakika inanılmaz bir Galatasaray taraftarı seyrettik. Onlara teşekkür ediyorum. Bazı düştüğümüz anlarda bizi tekrardan kaldırdılar." dedi.

Galatasaray'ın oyunu hakkında konuşan Falcao "Maçın her dakikasında istekli, arzulu bir Galatasaray vardı. Yeni bir takımız ama doğru yoldayız. Her geçen gün daha iyi olacağız, bunun sinyalini verdik." ifadelerini kullandı.

Falcao ayrıca "Sahadaki bütün forvetler elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Takım olarak bazı eksiklerimiz ve hatalarımzı oldu. Analizler yaparak, bunları da telafi edeceğiz. Son pasları biraz daha iyi kullanabilseydik, buradan değişik bir skorla ayrılabilirdik. Ancak dediğim gibi yeni bir oyuncu grubu ve ilerleyen günlerde daha iyi olacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

SERI: HOCAMIZ 'GALATASARAY'I GÖSTERİN' DEDİ

Galatasaray'ın Fildişili yıldızı Jean Michael Seri, Paris Saint-Germain'e 1-0 kaybettikleri maçın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

Seri, Fatih Terim'in kendilerini maçtan önce motive ettiğini belirterek, "Açıkçası bizim için referans bir maç oldu. Hocamız maça çıkmadan önce "Onları oynatmayın, kendi evimizdeyiz. Galatasaray'ın kim olduğunu gösterin" dedi. Biz de saygı duyulması gereken bir takım olduğumuzu gösterdik." ifadelerini kullandı.

Fildişili yıldız, "Daha iyi bir sonuç alacağımızı umuyorduk ancak olmadı." diyerek sözlerini noktaladı.

NZONZI: ŞANSIMIZ DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi maçının ardından Steven Nzonzi açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Ciddi bir maç oldu. Bireysel olarak onlar ön tarafta baskı kurmaya çalıştılar. Hata sonucu gol yedik. Biz de fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. 2 maç yaptık, daha şansımız var. Dışarıda berabere kaldık, burada büyük bir takıma yenildik. Şansımız devam ediyor, gruptan çıkabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Taraftarları öven Fransız oyuncu, "Taraftarlar muhteşemdi, bize enerji verdiler ve pozitif olarak etkilediler. Onlara teşekkür etmek istiyorum buradan" dedi.

MUSLERA: TEK EKSİĞİMİZ GOLDÜ

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, Paris Saint Germain'e 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

PSG'ye karşı iyi oynadıklarını belirten Fernando Muslera "Şampiyonlar Ligi'nde zor takımlar var ve hem şampiyon takımlarla oynuyorsunuz. Taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray'ın nasıl oynadığını herkes gördü. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Tek eksiğimiz goldü. PSG'yi sahasına hapsettik ama son vuruşlarda istediğimizi yapamadık. İyi bir performans gösterdik. PSG'nin son dakikalarda zaman geçirmesi, bunlar iyiye işaretler." dedi.

Gruptaki durumla ilgili konuşan Fernando Muslera "Futbolda her şey olabiliyor. PSG, Madrid'i yendi, Madrid ise Brugge ile berabere kaldı. Biz de hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İstek, arzu ve rakibi düşürdüğümüz durumu lige de taşımamız gerekiyor. Bunu lige de taşırsak sezon sonunda önemli başarılar yakalarız." diye konuştu.

