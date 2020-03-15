Fatih Terim: Allah'tan korkunuz yok mu?

Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARIM NEDEN TEDİRGİN?"

Futbolcular tedirgin? Neden tedirginler! Bir bildikleri vardır demek ki bunu yapanların. Bu işin ruhuna aykırı bir durum. Hazırlık dönemi ve maçta taraftarın olmaması, bu süre içerisinde akılların tamamen hastalıklar, hadiselerin içerisinde olması oyuncularımızın konsantre olmasını zorlaştırdı. Bu sebeple oyuncularımı eleştirmeyeceğim.

"BEŞİKTAŞ'I HAPSETTİK"

"50 bin kişiden yoksun bir şekilde maça çıktık, iyi de oynadık. Beşiktaş iyi bir takım ancak rakibimizi oyununun büyük bir bölümünde sahasına hapsettik"

"TRAJİK BİR DURUM"

FIFA ilk kez 2 ay içerisinde milli takıma oyuncu veremezseniz dedi, bütün ligler iptal edildi. Aklınıza gelecek her kurum, her organizasyon iptal edildi ama futbol, basketbol, hentbol devam ediyor. Bu oyunlar temas oyunu. İki gece önce tenis federasyonu tüm maçları iptal etti; bu daha da trajik bir durum! Bir bildikleri vardır muhakkak ama açıklamıyorlar.

"FUTBOLUN RUHUNU İSTİYORUM"

"Ben futbolun ruhunu geri istiyorum, derbilerin bu atmosferde oynanmasını istemiyorum. 100 yıldan bu yana derbileri oynuyoruz. Bu derbide 100 kişi vardı, bunların sağlık durumlarnı neden merak etmiyoruz"

"ALLAH'TAN KORKUNUZ YOK MU?"

"Birimizde çıkarsa Allah korusun ne olacak? Top toplayıcı çocukların eldiven giymesi bir şey ifade etmiyor. Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Allah'tan korkunuz yok mu?"

"FUTBOLCU VE TARAFTARSIZ OLMAZ"

"İşin aktörü futbolcular, bir de seyirciler var; onlar olmazsa hiç olmaz. Biz de futbolcular birliği bir şey yapamaz, antrenörler birliği de hiçbir şey yapamaz, hakemler birliği de hiç bir şey yapamaz"

"CANIMIZI DIŞARIDA MI BULDUK?"

"Biz canımızı dışarıda mı bulduk? Eşimiz, dostumuz, çocuğumuz var! Bizi neden böyle kenara atıyorsunuz! Evlerde oturalım ama neden bu maçı oynuyoruz!"