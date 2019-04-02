Fatih Terim: Bana ceza yedirmeyin

İyi oynadıklarını ama gol atamadıklarını belirten Fatih Terim, ilk yarıda yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna da değinerek ''Maçtan önce de söyledim, çok iyi kapanan bir takımla oynadık. İlk 45 dakika çok iyi oynadık. Oyunu yığdık, penaltı mı değil mi bilmiyorum tam seyretmedim o pozisyon var. Sonuçlandırmayı unuttuk, bunu beceremedik. İlk yarıda kalemize top bile gelmedi'' sözlerini kullandı.

''GALATASARAY NEREDE OLURSA OLSUN KUPAYI ALACAK GÜÇTE''

Galatasaray'ın kupayı alacak güçte olduğunu belirten Terim, ''İkinci yarıda da bu oyuna devam ettik. Taa ki 10 kişi kalana kadar. 10 kişi kaldıktan sonra da ataklarımız oldu. Kalemizde pozisyon da verdik tabii. Galatasaray nerede olursa olsun, bu kupayı alacak, herkesi her yerde yenecek güçtedir'' dedi.

“EMRE AKBABA'YI KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Mariano, Fernando ve Emre Akbaba’nın performanslarını değerlendiren Terim, “Emre çok ağır bir ayak kırıklığı geçirdi. 4 ay sahalardan uzak kaldı. Onu kazanmak için uğraşıyoruz. Hem fiziksel hem de maç adaptasyonu için zamana ihtiyacı var. Süre vererek onu kazanmak istiyoruz. Onun mazereti geçerli. Mariano’nun ikinci yarı performansı iyiydi. Fernando bu sene sakatlıklarla boğuştu. Bir arıza sıkıntı nedeniyle performansı hep bölündü. Ben de istikrar adına 11’lerin fazla değişmesini istedim. Ama hem kulvarlarımızın fazla olması hem de sakatlılar ortaya çıkıyor. Şu anda sezona kupa ile beraber kalan haftalarda en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Bu sorunların hepsine Mayıs ayı sonunda bakacağız” şeklinde konuştu.

''SEZONUN İLK YARISINDA DA AYNISI OLMUŞTU''

Luyindama'nın gördüğü kırmızı kartı yorumlayan tecrübeli teknik adam, ''Arkadaşlarım pek kırmızı kart olmadığını düşünüyor ama hakem böyle düşünmüş. İlk yarıdaki Malatyaspor maçında da Mariano rakibe dokunmadan sarı kart görmüş ve Fenerbahçe maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü'' dedi.

''BANA CEZA YEDİRME!''

Hakemleri eleştiren Fatih Terim, ''Futbolcu olarak bu hareketi yapıyorsanız, ayağınızı da bir yere indireceksiniz. Herhalde kasıtlı değerlendirdi ve kırmızı kart gösterdi. Ömer sarı kart gördükten sonra alkışladı mesela, görüntülerde var. Görmek için fazla sayı var ama kimse kimseyi ikaz etmiyor. Öyle bir soru sordun ki, sen de bana ceza yedirme. Sen de bana ceza yedirme yani'' ifadelerini kullandı.

"BURADA 'GÖRMEDİM' OLMAZ"

Hakem üzerinden yapılan eleştirilere cevap veren deneyimli hoca, "Bursa'da 6 oyuncumuz sarı kartlıydı, kimse 'niye bu kadar kart çıktı?' demedi. Biz kırmızı görmeye, olmayan sarıyı görmeye bu sene alışkınız. Herkes biz yokken atıyor, tutuyor. Konuştuğumuz zaman biz de ağır ceza yiyoruz. Yarı final, çeyrek final, final maçlarında 'pardon' olmaz. 'Görmedim' hiç olmaz. Görmedim, ne o zaman, şampiyonluğumuz mu gitsin. Namusluca, dürüstçe, iki teknik adamla fotoğraf çektiren hakemi (Ümit Öztürk) gebertiyorsunuz. Fotoğraf çektirdi diye! Çok da düzgün çocuk" dedi.

“GALATASARAY'IN İÇ MESELELERİNE BASIN ÖNÜNDE AÇIKLIK GETİRMEM"

Genel kurulun takıma bir etkisi olup olmadığı hakkındaki soruyu yanıtlayan deneyimli çalıştırıcı, “Muhakkak ki bir rahatsızlık verecek hem oyunculara hem de bize. İlk başlarda oyuncu tarafında bir endişe söz konusu oldu . Sonra yönetim gereğini yaptı. İbrasızlık sorununa Galatasaray’ın iç meselesi ile ilgili bu konuda bir teknik adam olarak açıkçası medya aracılığıyla bir şey söylemek istemiyorum. Galatasaray’ın iç meselelerini basın yoluyla açıklama getiren biri değilim” yanıtını verdi.

“GENEL KURULDA KONUŞMAK İSTERDİM"

Türk futbolunun ekonomik durumu sonucu Avrupa ve Dünya futboluyla arasındaki makasın giderek açıldığını belirten Terim, “2015 yılındaki teknik adamlar toplantısında bütün görüşlerimi açıkladım. İşin teknik ve ekonomik kısmını açıkladım. Makas her geçen gün açılıyor bunu belirtiyorum. Bu ekonomik ortam böyle gitmez diyorum. Ama kimse bu adam böyle diyor ama neden gitmez diye sormuyor. Oturup buraları konuşmamız lazım. Ekonomik güç her şey. Önce her kulüp bütün dinamikleriyle naklen yayınsız bir şekilde kendi içerisinde oturup, 'Biz nereye gidiyoruz' diye tartışmalıdır. Biri gelir biri gider ama olay değişmez. Son dönemde borçsuzluk kağıtları trend oldu. O başkan ve yönetimlerin de bir halini görün. Bunu yetiştirmek kolay değil. Ortaya çözümle beraber gelmemiz lazım. Örneğin Galatasaray’ın kendi meseleleri kendi içinde konuşulması lazım. Naklen yayın nedir mesela. O zaman 40-50 kişi de konuşmaz. Televizyona çıkacağım izleyin diyen de olmaz. Bir formül bulmak zorundayız. Gerçekçi olmak zorundayız. Ben birbirimizi idare etme zamanının geçtiğini belirtmek istiyorum. Ben de teknik adam olmasam genel kurulda 10 dakika konuşmak çok istedim. Şablonlar tablolar güzel ama bu böyle gitmez. Hep beraber birbirimizle konuşabilmeliyiz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Taraftarların oyuncuları protesto etmesine değinen Terim, "Taraftarımızın çabasını anlıyorum ama oyuncularımıza çok ihtiyacımız var. Üzerinde Galatasaray forması olan, üzerinde Galatasaray arması olan herhangi bir oyuncuya ne ıslıkla, ne de sözle 'yuh' diyerek bir ceza vermesinler. Bu bize yakışmıyor" mesajını yolladı.

