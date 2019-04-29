Fatih Terim: Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok, herkes ceza almamız için uğraşıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor'un defansif oynadığını vurgulayan Fatih Terim, "Skor beklediğimiz, sevdiğimiz, beğendiğimiz bir skor değil. Ancak yapacak bir şey yok. Açıkçası beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Rakibimizin oynatmamaya yönelik kapalı oynayacağını biliyorduk. Fırsatları kullanamadık" dedi.

"BÖYLE MAÇLARDA KIRILMA BİR GOLDÜR"

Gol atarak Konyaspor'un direncini kırmaları gerektiğini söyleyen deneyimli hoca, "Biraz daha agresif ve daha fazla pozisyon bulan bir oyun oynamalıydık. Her ne kadar rakip oynatmama adına mücadele etse bile bunu kırmalıydık. Böyle maçların kırılması anı bir goldür. Ancak çok da fazla konuşmanın anlamı yok" şeklinde konuştu.

"HERKES CEZA ALMAMIZ İÇİN UĞRAŞIYOR"

Hakem performansı için konuşmayı tercih etmediğini kaydeden Terim, "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok, herkes ceza almamız için uğraşıyor, çanak tutuyor. Buradan lider dönmeyi isterdik ama 4 maçı kazanırsak yine şampiyon oluruz. Zora soktuk ama zaten zor kazanıyoruz. Bizden puan almanın mutlu ettiğini de görmek sevindirici" ifadelerini kullandı.

