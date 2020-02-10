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  4. 10 Şubat 2020 20:49

Fatih Terim: Herkes görecek, favori Galatasaray!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İsmail Küçükkaya'ya sezonun favorisinin Galatasaray olduğunu söyledi.

Fatih Terim: Herkes görecek, favori Galatasaray!
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FOX TV Haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı diyaloğu canlı yayında aktardı.

İşte İsmail Küçükkaya'nın Fatih Terim ile anısı:

"Fatih Terim'le denk geldik, yanına gittim, sohbet ederken 'Bu senenin favorisi kim?' diye sordum. Fatih Hoca da 'Ben senin rengini biliyorum, sen Beşiktaşlısın, bu sene de favorin Fenerbahçe'dir.' dedi.

Ben de 'Sizin favoriniz kim?' diye sordum. Fatih Hoca, 'Galatasaray' dedi. Sorumu tekrar yineledim, 'Bunu size Galatasaray teknik direktörü olarak değil bir futbol adamı olarak soruyorum' dedim. Onda da 'Futbol adamı olarak da favorim Galatasaray, herkes görecek favorinin Galatasaray olduğunu' dedi."

Kaynak: Sporx

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