Fatih Terim isyan etti: Yok yani yok!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası rövanşındaki Tuzlaspor maçı öncesinde A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Eksikleri olduğunu kaydeden teknik adam, "İlk maç beklediğimiz bir sonuç değildi, oyun da öyle değildi ama son zamanlarda oyun ne olursa olsun bazı enteresan şeylerle karşılaşıyoruz. Son şampiyon olarak, bunların altından kalkabilecek bir takım Galatasaray. Son şansımız bu, bu şansı iyi kullanmalıyız. 10 oyuncumuz yok şu anda, 10 oyuncu yok. Emre Akbaba ile birlikte 10 oyuncumuz yok. Yok yani. Bunun üzerine de soru yok" ifadelerini kullandı

Oyuncularına değinen Terim, "Galatasaray formasını bir oyuncuya vermişsem, onlar da bu formayı geri bana vermesinler. Veriyorlarsa, şanslarını iyi kullanamamışlar demektir" dedi

