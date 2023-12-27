Fatih Terim Yunan basınında: ''Yönetimin kararı mantıklı değil''

Fatih Terim'in Panathinaikos ile anlaşmaya varması Yunan basınında büyük ses getirdi. Takımın başına Terim'in getirilmesiyle ilgili bir gazetede yer alan haberde, ''Yönetimin kararı mantıklı değil ama Terim harika bir isim. Her teknik direktör gibi sahada yaptıklarıyla değerlendirilecek. Şampiyon yaparsa, her şey unutulur. Alamazsa yıla damga vurdu diyeceğiz'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir kulüple anlaşmayan teknik direktör Fatih Terim, sürpriz bir kararla 2 yıl sonra yeşil sahalara geri döndü. Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşmaya varan Terim bugün yeni kulübüne imzayı atacak. Yunan basınında büyük ses getiren anlaşmayla ilgili bir gazetede yer alan ''Yönetimin kararı mantıklı değil ama Terim harika bir isim. Her teknik direktör gibi sahada yaptıklarıyla değerlendirilecek. Şampiyon yaparsa, her şey unutulur. Alamazsa yıla damga vurdu diyeceğiz'' ifadeleri dikkat çekti.

"HOŞ GELDİN İMPARATOR FATİH TERİM"

Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim'in getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Hoş geldin İmparator Fatih Terim" ifadeleri kullanıldı. Başarılı teknik adam da sosyal medya hesabından kulübün paylaşımını alıntılayarak "Merhaba Panathinaikos" açıklamasını yaptı. Fatih Terim bugün Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

13 YILDIR ŞAMPİYON OLAMIYORLAR

13 yıldır şampiyonluk özlemi çeken yeşil-beyazlı takım, Yunanistan Ligi'nde 34 puanla ikinci sırada yer alıyor. Liderlik koltuğunda 35 puanla PAOK oturuyor.

"TERİM 30 YILDIR TARİH YAZIYOR"

Panathinaikos Futbol Kulübü'nün sahibi Giannis Alafouzos'in sahibi olduğu SKAI MediaGroup bünyesinde yer alan https://Sport-fm.gr sitesinin manşeti şu şekilde gördü; "İmparator Fatih Terim: 30 yıldır Galatasaray ve Türkiye ile tarih yazıyor."

"YÖNETİMİN KARARI MANTIKLI DEĞİL AMA TERİM HARİKA BİR İSİM"

Sitenin editörlerinden Tasos Nikologiannis konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; "Ivan Jovanovic'in görevinden alınması pek anlaşılabilir bir karar değil ama Panathinaikos'da bu ilk garip karar değil. Jovanovic geldiğinde sıfırdan bir takım aldı, çok büyük zorluklarla liderlik ederek ilk yıl kupayı kazandı. Takımın geleceği için önemli adımlar attı. Yönetimin kararı mantıklı değil ama Terim harika bir isim. Her teknik direktör gibi sahada yaptıklarıyla değerlendirilecek. Şampiyon yaparsa, her şey unutulur. Alamazsa yıla damga vurdu diyeceğiz. Jovanovic'e en azından bir teşekkür borçluyuz."

BASKETBOLDA ATAMAN, FUTBOLDA TERİM

Panathinaikos futbol takımının Fatih Terim ile anlaşma durumunda kulübün iki ana branşının da birinci adamı Türk olacak. Panathinaikos'un basketbol takımı yazın başantrenörlüğe Ergin Ataman'ı getirmişti. Panathinaikos Futbol A Takım teknik direktörlüğüne Fatih Terim'in getirilmesi durumunda kulübün iki ana branşında da antrenör olarak iki Türk görev almış olacak.

3. KEZ YURT DIŞI GÖREVİ

70 yaşındaki teknik adam, Panathinaikos ile birlikte kariyerinde 3. kez Türkiye dışına çıkmış olacak. Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı. O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.