Fatih Terim'den hakemlere tepki: Korkaksanız yapmayın

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör Fatih Terim, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Terim'in sözleri...

"Kazanmamız gereken bir maç. İlk yarı 11'e 11 neredeyse pozisyon vermedik, 2. yarı 10 kişiyken, oyunun hakimiyken, daha çok pozisyon üretmeliydik ama buna rağmen, Fenerbahçe daha da eksik kalabilirdi ama olmadı. Çok rahat kazanacağımız maçı berabere bitirdik, çok üzgünüm. Konuştuğum zaman ceza yiyorum, onlara da o fırsatı vermek istemiyorum çünkü istedikleri o zaten. Maç öncesi, maçın içinde...

Bu sene enteresan şeyler oluyor. Kardeşim faulü vereceksin, VAR'a gideceksin, VAR Bülent Yıldırım, sen çağıracaksın, bir önceki pozisyonda kart diye uyaracaksın. O zaman bu işi niye yapıyorsun kardeşim? Korkaksanız yapmayın!" Yok gelenek bozulmamış, yine yenilmemiş falan, ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim. Hep mi Galatasaray? Bu nedir ya? Faul veya değil, orada oyuncularımızın hatası değişmez. Orada golü yemememiz lazım.

Maşallah bize çok cesurlar, biz ceza yerken 3-7-10, öyle gidiyoruz. Türk futbol ailesi olarak oturup, hakemlere mi güvensizlik var, federasyona mı güvensizlik var, onu iyi belirlemek lazım. Belhanda'yı çıkarmak zorunda kaldım, kendisi de benden onu istedi, büyük ihtimalle atılabilirdi. Sonradan oyuna aldığımız arkadaşlardan da katkı alamadık, Belhanda'nın riskine girmek istemedik açıkçası."

