Fatih Terim'den ilk açıklama geldi! ''Bu virüsü kimden aldım bilmiyorum...

Koronavirüs sebebiyle bir süre hastanede tedavi gören Fatih Terim'in test sonucu belli oldu. Fatih Terim'e yeni bir test yapıldı. Test sonucunun negatif olduğu öğrenildi.

7 gün hastanede kalan ve ardından akciğerinin temiz çıkmasının ardından evinde 14 günlük karantinaya giren Fatih Terim, 13 Nisan'a kadar evindeki izolasyonuna devam edecek. Deneyimli teknik adam, bu sürecinin sona ermesinin ardından normal yaşantısına dönecek. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim ise ABD'den dönmesi nedeniyle aynı evin üst katında izolasyonda bulunuyor.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, "Az önce Fatih Terim’le konuştum, “Dün itibarıyla sonuçlarım düzeldi ama herkesten rica ediyorum salgınla mücadelede bir an için bile gevşememeliyiz. Ben kimden aldım virüsü bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadım. Çok dikkat ettim karantina kurallarına etmeye de devam edeceğim”dedi. ifadelerini kullandı.