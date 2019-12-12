Fatih Terim'den transfer açıklaması: Değiştirmezsek Galatasaray için sıkıntı olur

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint Germain'e 5-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın Avrupa'ya veda etmesiyle ilgili açıklama yapan Fatih Terim "Bizim için acı veda oldu. Böyle veda etmeseydik iyi olurdu. Bazen acı vedalardan güzel hikayeler çıkar, inşallah ligde ve kupada böyle bir hikaye çıkarırız. Bizden iyiler, bunu bir şekilde kabul ediyoruz. Bayağı ilerideler, sıkletimiz çok farklı. 30-35 dakika dayanabildik ya da durabildik diyelim. Belki bir iki etkili atak yapabilirdik. Çok etkili takım. Hayatımızın en kötü performansı. Galatasaraylılar halimden, tavrımdan, sözlerimden anlamışlardır. Bizi Şampiyonlar Ligi'nde yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkür ederiz" dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ocak ayında yapılacak transfer çalışmalarıyla ilgili soru üzerine Terim "Allah nasip ederse bu kaçınılmaz. Aylar önce sorduğunuzda iyi isimler aldığımızda 'Ümit ederim cisimleri de iyi olur' demiştim. Şimdi 4 önemli maçımız var, bu maçları taraftarımızın da yardımıyla geçelim, değiştireceğiz. Bir takım şeyleri değiştirmezsek, Galatasaray için bugün de yarın da sıkıntı olur" diye konuştu.

"BURADAN GÜZEL HİKAYE ÇIKARMAK BOYNUMUZUN BORCU"

Fatih Terim, maç sonrası GS TV'ye yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu seviyede değiliz. 5-0 bitmedi, 1-0 bitti ya da 1-1 bitti, değişen bir şey olmaz. Çıkıp o mücadeleyi gösteremedikten sonra iddianız olmaz. Ancak 'Daha az yedik' diyebilirsiniz. Sıkletimiz değil, sonuçta veda ettik. Artık buradan bir güzel hikaye çıkarmak Allah izin verirse, boynumuzun borcu. Geçen sene güzel bir hikaye yazdık, yine yapmamamıza engel yok. Oyuncuları şikayet etmiyorum ya da suçlamıyorum. Bir sorumlu varsa, benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Kapasitemiz bu kadar."

