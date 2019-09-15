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  4. 15 Eylül 2019 16:38

Fatih Terim'in yardımcısı Hande Sümertaş'tan gönderme

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in yardımcısı Hande Sümertaş, sosyal medya hesabından Jose Mourinho'nun verdiği röportajı paylaştı. Sümertaş, Terim'in geçtiğimiz aylarda yaptığı Biz adı geçenlerin pekçoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı...

Fatih Terim'in yardımcısı Hande Sümertaş'tan gönderme
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Dünyaca ünlü menajer Jose Mourinho, 433'e özel bir röportaj verdi. Bu röportajda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve yine Galatasaray'da da forma giyen Wesley Sneijder de yer aldı.

Galatasaray Futbol A Takımı Medya Koordinatörü Hande Sümertaş, Twitter hesabından Jose Mourinho'nun röportajını paylaşarak, Fatih Terim'in geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalardan alıntı yaptı.

Hande Sümertaş videoyu paylaşarak, "Biz adı geçenlerin pekçoğuyla rakip bile değiliz, aynı şeyleri hiç yaşamadık. Aynı yollardan yürümedik, aynı yollardan da geçmedik, benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük, rütbemiz de farklı" ifadelerine yer verdi

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