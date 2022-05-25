Fazıl Say'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a övgü: Cesur ve dürüst

Fazıl Say'dan, Beyaz TV canlı yayınına çıkan ve yaptığı konuşmalarla sosyal medyayı sallayan Ali Koç'a övgü dolu sözler geldi.

Spor Toto Süper Lig'de sezonu 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi ön eleme biletini cebine koyan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programına konuk olmuştu.

Birbirinden önemli açıklamalara imza atan sarı - lacivertli kulübün başkanı Koç, programda yer alan Rasim Ozan Kütahyalı ile de sert bir tartışma yaşamıştı.

Ali Koç'un 2011 yılındaki kumpas davası ile ilgili "Bu işte seçilmiş sözcülerden biriydi. Mesela bir kitap çıkartıldı. Tam bizim davanın görülmesinden önce. Bu işin lansmanını yapan, sözcüsü olan kişi ise Rasim Bey'di. "Herkes susacak, emniyetçiler konuşacak" diyorsunuz. Bu sisteme, örgüte sempatiyle bakan birinin hareketleri, adımları, söylemleri içindeydin. Bir de gizlilik vardı o dosyada. Her gün tapeler servis ediliyor, ne hikmetse en çok servis edilen kişilerden biri de Rasim Bey'di. Diğeri de Mehmet Baransu'ydu. Tanıyor musunuz?" şeklinde kurduğu cümleler sonrası ünlü piyanist Fazıl Say'dan bir tweet geldi.

"CESUR VE DÜRÜST"

Ali Koç'un Rasim Ozan Kütahyalı'ya yönelik sözlerini öven Say, "Ali Koç’u tebrik ederim. Cesur ve dürüst. Onu zor gününde de desteklediğim için bana kızanlar, herhalde şu videoyu seyretmişlerdir. Seyretsinler..." ifadelerini kullandı.

Say'ın bu tweet'i kısa süre içerisinde Fenerbahçe taraftarları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.