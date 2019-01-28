F.Bahçe şeytanın bacağını 'Mehmet'lerle kırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan maçta Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin karşılaşmadaki gollerini 2. dakikada ve 31. dakikada Mehmet Ekici ve 86. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Mehmet Ekici 64. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı. Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 28. dakikada Arturo Mina, 45+3. dakikada Mitchell Donald attı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 20'ye çıkardı. Yeni Malatyaspor ise 32 puanda kaldı.

Ligin 20. haftasında Fenerbahçe taraftarı önünde Göztepe'yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise bir sonraki hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ayew’in pasını ceza sahası içinde düzgün kontrol eden İsla, topu ceza yayındaki Mehmet Ekici’ye çıkardı. Ekici’nin topun gelişine yaptığı sert vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu. 1-0

28. dakikada sol kanattan kazanılan korner vuruşunda Aleksic’in ortasına iyi yükselen Mina, düzgün kafa vuruşuyla takımına eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

31. dakikada kaleyi karşıdan gören noktada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Mehmet Ekici, şık vuruşuyla meşin yuvarlağı kaleci Farnolle’nin solundan filelere gönderdi. 2-1

34. dakikada Mehmet Ekici’nin ceza sahası içine gönderdiği uzun topu Malatya savunması sektirdi. Topla sol çaprazda buluşan Soldado’nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.

45+3. dakikada Fenerbahçe ceza alanına atılan uzun topu Mina Donald’a indirdi. Donald’ın beklemeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

İkinci yarı

48. dakikada Dirar’ın ceza sahası içinden şut denemesi savunmadan döndü. Dönen topta kaleyi düşünen Benzia’nın şutunu kaleci Farnolle rahat kontrol etti.

61. dakikada hızlı hücumda Yeni Malatya savunmasının arkasına sarkan Isla, topu Dirar ile buluşturdu. Ceza sahası içinde Erkan Kaş’ın müdahalesiyle Dirar yerde kalınca Ali Palabıyık penaltı kararı verdi.

64. dakikada beyaz noktaya gelen Mehmet Ekici’nin vuruşunu Fornolle çelmeyi başardı.

66. dakikada Erkan Kaş’ın ceza alanına attığı uzun pasta Bifouma kaleci Volkan ile karşı karıya kaldı. Volkan, Bifouma’nın sert şutunu kontrol etti.

70. dakikada Mehmet Ekici'nin köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sadık’ın kafasını kaleci Farnolle kolay kontrol etti.

86. dakikada Valbuena’nın kullandığı kornerde Sadık’ın kafa vuruşunu kaleci Fanolle altıpas içine çeldi. Kaleciden dönen topu Mehmet Topal düzgün kafa vuruşuyla tamamlayarak filelerle buluşturdu. 3-2

90. dakikada Moses’in ceza sahası dışından yerden sert çektiği şut kale direğinin sağından dışarı çıktı.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Kerem Ersoy xx, Serkan Olguncan xx

Fenerbahçe: Volkan xx, İsla xxx, Sadık xxx, Roman xx, Hasan Ali xxx, Mehmet Topal xx, Mehmet Ekici xxx (Valbuena dk. 84 ?), Ayew xx (Elif dk. 80 ?), Dirar xx, Benzia xx (Moses dk. 67 x), Soldado xx

E.Y Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mina xx, Robin Yalçın x, Erkan Kaş x, Donald xx, Murat xx, Aleksic xx (Ahmed Ildız dk. 67 x), Adem Büyük xx (Bifouma Koulassa dk. 46 x), Guilherme x, Ömer x (Pereira dk. 77 ?)

Goller: Mehmet Ekici (dk. 2 ve 31), Mehmet Topal (dk. 86) (Fenerbahçe), Mina (dk. 28), Donald (dk. 45+ 3) (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Soldado, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Hasan Ali, Sadık (Fenerbahçe), Adem Büyük, Guilherme, Erkan Kaş, Robin Yalçın (E.Y. Malatyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'inde iki değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta ligde 1-1 berabere kaldıkları Bursaspor maçına göre 11'de iki değişiklik yaptı.

Kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel'in yerine Roman Neustaedter oynarken, Jailson Marques Siqueira'nın yerine ise Yanal, Yassine Benzia'ya şans tanıdı.

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'den 1,5 sezonluğuna kiraladığı Nijeryalı futbolcu Victor Moses, maç kadrosuna dahil edildi.

Takımla sadece 2 antrenman yapan Nijeryalı futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi.

Taraftarlar yeni transfer Moses'i kısa bir süre alkışladı.

Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara kötü gidişat nedeniyle tepki gösterdi.

Futbolcular sahaya çıkınca taraftarlar ilk önce "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" tezahüratı yaptı. Daha sonra taraftarlar, uzun süre "O forma kutsaldır söyledik size. Rezil ettiniz bizi cümle aleme. İhanet ettiniz sizler Lefter'e. Çubukluyu çıkarın çıplak oynayın" şeklinde tezahüratta bulundu.

Taraftarlar, "Efsane Lefter'in kemikleri sızlıyor" diye de bağırdı.

Fenerbahçeli taraftarlar, maçtan önce hiçbir futbolcuyu tribüne çağırmadı.

Öte yandan, taraftarlar Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'ye de tepki gösterdi ve maraton tribününde "Go Home Damien" (Evine git Damien) pankartı açıldı.

Teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılması gündemde olan İslam Slimani ile İspanyol ekip Leganes'e kiralanan Diego Reyes'i kadroya almadı.

Ersun Yanal, maçtan önce yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, iki isimin de transfer görüşmeleri olduğu için kadroya dahil edilmediğini belirtti.

Daha sonra Fenerbahçe Kulübü, açıklamayla Reyes'in kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Martin Skrtel ile sakatlıkları olan Michael Frey, Harun Tekin, Erten Ersu, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin, maç kadrosunda yer almadı.

Devre arasında Malatya ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar ile sarı-lacivertli ekipten Evkur Yeni Malatyaspor'a kiralanan Barış Alıcı, eski takımlarına karşı sahaya çıktı.

Sadık Çiftpınar, eski takım arkadaşlarına karşı ilk 11'de oynarken, Barış Alıcı yedek kulübesinde şans bekledi.

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe karşısında ilk 11'de üç değişiklik yaptı.

Geçen hafta Göztepe'yi 3-2 yendikleri maçtan üç isim değiştiren Bulut; Murat Akça, Michael Pereira ile Ahmet Ildız'ın yerine Adem Büyük ile Guilherme Costa Marques ve Murat Yıldırım'ı oynattı.

