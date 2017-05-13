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  4. 13 Mayıs 2017 16:14

Felipe Melo'ya 6 maç men !

Palmeiras forması giyen Felipe Melo, Copa Libertadores maçı sonrası Matias Mier'e attığı yumruk nedeniyle 6 maç müsabakalardan men cezası aldı.

Felipe Melo'ya 6 maç men !
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Ülkesine döndükten sonra da rahat durmayan Felipe Melo, 26 Nisan'da Penarol'e karşı oynanan Copa Libertadores mücadelesinin sonunda Uruguaylı futbolcu Matias Mier'i yumruklamıştı.

Kuzey Amerika Futbol Konfederasyonu (Conmebol) tarafından cezası açıklanan Melo, 6 maç müsabakalardan men cezası aldı.

Palmerias başkanı Mauricio Galiotte, Melo'ya verilen cezanın oldukça ağır olduğunu, mağdur oldukları halde cezanın kendilerine kesildiğini söyledi.

Felipe Melo, Palmeiras'ın Libertadores'te yoluna devam etmesi halinde en erken yarı finalde forma giyebilecek.

melo , ceza