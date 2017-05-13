Felipe Melo'ya 6 maç men !

Ülkesine döndükten sonra da rahat durmayan Felipe Melo, 26 Nisan'da Penarol'e karşı oynanan Copa Libertadores mücadelesinin sonunda Uruguaylı futbolcu Matias Mier'i yumruklamıştı.
Kuzey Amerika Futbol Konfederasyonu (Conmebol) tarafından cezası açıklanan Melo, 6 maç müsabakalardan men cezası aldı.
Palmerias başkanı Mauricio Galiotte, Melo'ya verilen cezanın oldukça ağır olduğunu, mağdur oldukları halde cezanın kendilerine kesildiğini söyledi.
Felipe Melo, Palmeiras'ın Libertadores'te yoluna devam etmesi halinde en erken yarı finalde forma giyebilecek.