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  4. Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Sinan Gümüş'ün yeni takımı belli oldu

Sezon başında kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş resmen Fenerbahçe'den ayrıldı. Sarı lacivertliler TFF'ye Sinan Gümüş'ün lisansının iptal edildiğini bildirdi.

Kariyerinde Genoa, Galatasaray gibi takımlar olan Sinan Gümüş, Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğü döneminde Fenerbahçe'ye katılmıştı. Erol Bulut döneminde forma şansı bulan Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe kariyeri bitti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU
Sinan Gümüş, Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Alanyaspor'a transfer oldu. Sinan'ın yarın Alanya ekibiyle sözleşme imzalaması bekleniyor.

Etiketler fenerbahçe sinan gümüş
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