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Fenerbahçe bireysel hatalarla kaybetti

Fenerbahçe bireysel hatalarla kaybetti

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, bireysel hatalar nedeniyle deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu.

Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olarak zirveye yaklaşma adına büyük bir fırsatı tepti.

TRABZONSPOR'LA FARK HALA 12
Karşılaşmada Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 8. ve 73. dakikada Figueiredo, 54. dakikada penaltıda Maxim kaydetti. Sarı-lacivertlilerin sayıları ise 30. dakikada Mesut Özil ve 67. dakikada Miha Zajc'tan geldi. Mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, 27 puanla ligde 5. sırada yer alırken lider Trabzonspor'la olan 12 puanlık farkı eritemedi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe hata gaziantep
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