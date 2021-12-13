Fenerbahçe bireysel hatalarla kaybetti
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, bireysel hatalar nedeniyle deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup oldu.
Lider Trabzonspor'un mağlup olduğu haftada Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-2 mağlup olarak zirveye yaklaşma adına büyük bir fırsatı tepti.
TRABZONSPOR'LA FARK HALA 12
Karşılaşmada Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 8. ve 73. dakikada Figueiredo, 54. dakikada penaltıda Maxim kaydetti. Sarı-lacivertlilerin sayıları ise 30. dakikada Mesut Özil ve 67. dakikada Miha Zajc'tan geldi. Mücadeleden 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, 27 puanla ligde 5. sırada yer alırken lider Trabzonspor'la olan 12 puanlık farkı eritemedi.
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