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  4. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Uğur Dündar göreve geri döndü

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Uğur Dündar göreve geri döndü

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanlığı'ndan istifa eden Uğur Dündar göreve geri döndü
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Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertliler'deki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Uğur Dündar yeni bir açıklama yaparak göreve geri döndüğünü belirtti.

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

"GÖREVİ BIRAKMAYA KARAR VERDİM"

Uğur Dündar yaptığı açıklamada, "Hayat felsefem hep onurlu yaşamak,çocuklarıma şerefli bir soyadı bırakmak oldu. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığını da Cumhuriyetin Feneri olduğu için kabul ettim. Bugün de bu görevi bırakmaya karar verdim. Ölünceye kadar Mustafa Kemal'in askeri olacağım,bedeli neyse ödeyeceğim." ifadelerini kullandı

GÖREVE GERİ DÖNDÜ

Uğur Dündar sosyal medya hesabından "Genel Kurul Üyelerimizin unutulmaz destekleriyle görevime devam ediyorum." ifadelerini kullandı

Etiketler fenerbahçe divan kurul üye istifa
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