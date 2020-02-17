  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 17 Şubat 2020 20:45

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi için Fenerbahçe çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi hazırlıklarına başladı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yalan yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.

Üç gruba ayrılan oyuncuların, top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Fenerbahçe , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , Radikalden istifa etti , derbi , hazırlık
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM