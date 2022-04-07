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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray maçında düdük çalacak hakem belli oldu.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 10 Nisan Pazar günü karşılaşacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;

8 NİSAN CUMA

20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar

9 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

10 NİSAN PAZAR

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler

20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan

11 NİSAN PAZARTESİ

20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam

 

 

Etiketler derbi hakem fenerbahçe galatasaray
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