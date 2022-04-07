Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray maçında düdük çalacak hakem belli oldu.
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın 10 Nisan Pazar günü karşılaşacağı maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.
Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasındaki karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. 10 Nisan Pazar günü Ülker Stadyumu’nda saat 20.30’da başlayacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Süper Lig’in 32’nci haftasındaki maçları yönetecek hakemler şu şekilde;
8 NİSAN CUMA
20.30 Gaziantep FK - Trabzonspor: Erkan Özdamar
9 NİSAN CUMARTESİ:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Göztepe - Yukatel Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş - Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan
10 NİSAN PAZAR
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - GZT Giresunspor: Yasin Kol
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler
16.00 Adana Demirspor - Altay: Arda Kardeşler
20.30 Fenerbahçe - Galatasaray: Atilla Karaoğlan
11 NİSAN PAZARTESİ
20.30 Fraport TAV Antalyaspor - Atakaş Hatayspor: Kadir Sağlam
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