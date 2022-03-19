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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklanırken derbi tarihleri de belli oldu.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31, 32, 33, 34 ve 35. hafta müsabaka programları açıklandı.

Trabzonspor- Beşiktaş karşılaşması, 3 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 10 Nisan Pazar günü 20.30'da oynanacak.

TFF, Ramazan münasebetiyle Ramazan ayı boyunca akşam maçlarının saatleri 20.30 olarak düzenlendiğini açıkladı.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray fenerbahçe derbi galatasaray
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