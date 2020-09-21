Fenerbahçe Hatayspor maçında gol sesi çıkmadı

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi Hatayspor ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Hatayspor'da Ruben Ribeiro, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Konuk ekipte Isaac Sackey, 81. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Hataspor 9 kişi kaldı.

Fenerbahçe 65. dakikada gole yaklaştı. Serbest vuruşta Sosa'nın ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşu direkten döndü.

Hatayspor, Süper Lig tarihindeki ilk iki maçında Başakşehir ve Fenerbahçe'den gol yemedi.

Lemos, ilk kez oynadı

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Mauricio Lemos, ilk kez sarı-lacivertli formayı giymenin heyecanını yaşadı.

İspanya'nın Las Palmas takımından kadroya dahil edilen 24 yaşındaki Uruguaylı stoper, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına çıktı.

Dirar ve Rodrigues kadroda yok

Fenerbahçe'de bu sezon takımda düşünülmeyen Nabil Dirar ile Garry Rodrigues, Atakaş Hatayspor maçının 21 kişilik kadrosuna alınmadı.

Teknik direktör Erol Bulut, takımdan ayrılması beklenen 2 oyuncuya da maç kadrosunda yer vermedi.

Fenerbahçe, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda

Sarı-lacivertli takım, 58 gün sonra Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Fenerbahçe, iç sahada son resmi müsabakasını 25 Temmuz'da Çaykur Rizespor ile yapmıştı. Geçen sezonun 34. ve son haftasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 3-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertli taraftarlardan pankartlı mesaj

Fenerbahçe taraftarı, Atakaş Hatayspor maçında hazırladıkları pankartlarla takımlarına destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında stada alınmayan taraftarlar, "Okul Açık" tribününe pankart astı.

Üzerinde "Milyonlarca Yürek, Şampiyonluk Tek Hedef" yazılı pankartta kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut, eski futbolcu Emre Belözoğlu ve oyuncuların resimleri yer aldı.

Caner ile Gökhan, Fenerbahçe formasıyla uzun zaman sonra Ülker Stadı'nda

Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı'nda resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş'ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

Beşiktaş'ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı'nda sarı-lacivertli formayı giydi.