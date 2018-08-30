Fenerbahçe Jailson'u açıkladı !

Bu sezonki transferlerini emojilerle duyuran Fenerbahçe’den heyecanlandıran uçaklı paylaşımın ardından resmi siteden Jailson transferi açıklandı.
İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır.
İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN PAYLAŞIM
Gremio'dan Jailson açıklaması !