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  4. 30 Ağustos 2018 12:34

Fenerbahçe Jailson'u açıkladı !

Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesinden Gremio takımında forma giyen Jailson ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe Jailson'u açıkladı !
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Bu sezonki transferlerini emojilerle duyuran Fenerbahçe’den heyecanlandıran uçaklı paylaşımın ardından resmi siteden Jailson transferi açıklandı.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, Brezilya'nın Gremio takımında forma giyen orta saha oyuncusu Jailson Marques Siqueira'yı bonservisiyle birlikte kadromuza katmak üzere kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalanacaktır.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN YAPILAN PAYLAŞIM

Gremio'dan Jailson açıklaması !Gremio'dan Jailson açıklaması !

 

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