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Fenerbahçe-Kayserispor maçına saatler kala koronavirüs şoku

Fenerbahçe-Kayserispor maçına saatler kala koronavirüs şoku

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

KADRODAN ÇIKARILDILAR
Üç futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecekler. İHA'daki habere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

THİAM YOK
Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal formasıyla mücadele veren Mame Thiam da Fenerbahçe maçında yok. Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması saat 20.30'da Kadıköy'de.

Fenerbahçe'nin eksikleri:

Altay Bayındır
Mesut Özil
Zajc
Gustavo
Novak
İrfan Can Kahveci

Kayserispor eksikleri:
Lung
Cenk Gönen
Thiam
Kolovetsios
Gökhan Sazdağı
Majid Hosseini
Emre Demir
Gavranovic

Etiketler fenerbahçe kayserispor koronavirüs
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