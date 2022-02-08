Fenerbahçe-Kayserispor maçına saatler kala koronavirüs şoku

Bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam Fenerbahçe ile karşılaşacak Kayserispor'da üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

KADRODAN ÇIKARILDILAR

Üç futbolcu kadrodan çıkarıldı. Hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyecekler. İHA'daki habere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

THİAM YOK

Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesi Senegal formasıyla mücadele veren Mame Thiam da Fenerbahçe maçında yok. Fenerbahçe-Kayserispor karşılaşması saat 20.30'da Kadıköy'de.

Fenerbahçe'nin eksikleri:

Altay Bayındır

Mesut Özil

Zajc

Gustavo

Novak

İrfan Can Kahveci



Kayserispor eksikleri:

Lung

Cenk Gönen

Thiam

Kolovetsios

Gökhan Sazdağı

Majid Hosseini

Emre Demir

Gavranovic