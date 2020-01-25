Fenerbahçe taraftarından depremzedelere atkılı destek

Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının son anlarında sarı-lacivertli taraftarlar, Elazığ'da meydana gelen depreme dikkat çekti. Fenerbahçeli taraftarlar, Elazığ'daki depremzedelere ulaşması için saha kenarına atkılarını ve berelerini attı.
Ayrıca tribünlerde Elazığspor atkısı açıldı. Taraftarlar uzun süre ""Elazığ üşüme Fenerbahçe seninle." tezahüratları yaptı.
Teknik direktör Ersun Yanal, bu sırada önüne gelen bir atkıyı öpüp başına koydu
Taraftarların bu hareketi, sosyal medyada da büyük övgü topladı.
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