Fenerbahçe Umut Nayir transferini resmen açıkladı
Transfer dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe Umut Nayir transferini resmen açıkladı.
Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin şimdiki hamlesi Umut Nayir oldu. Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvette rotasyonunu korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Fenerbahçe'den Umut Nayir için bonservis bedeli almadı.
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