Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıkladı
Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, Willian Arao’nun Panathinaikos’a transfer olduğu açıklandı.
Fenerbahçe, Willian Arao’nun Panathinaikos’a transfer olduğu açıklandı.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Panathinaikos, Willian Arao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 3 milyon euro bonservis geliri elde edecek.
İŞTE O AÇIKLAMA
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