Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıkladı

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, Willian Arao’nun Panathinaikos’a transfer olduğu açıklandı.

Fenerbahçe, Willian Arao’nun Panathinaikos’a transfer olduğu açıklandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Panathinaikos, Willian Arao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 3 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

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