  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıkladı

Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıkladı

Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıkladı
Güncelleme:

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe, Willian Arao’nun Panathinaikos’a transfer olduğu açıklandı.

Fenerbahçe, Willian Arao’nun Panathinaikos’a transfer olduğu açıklandı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Panathinaikos, Willian Arao ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe bu transferden yaklaşık 3 milyon euro bonservis geliri elde edecek.

İŞTE O AÇIKLAMA

Fenerbahçe, Willian Arao transferini açıkladı - Resim : 1

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe arao transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Prof. Dr. Ahmet Ercan beklenen Marmara depremi için tarih verdi
Ünlü şarkıcı ihanet yüzünden boşanıyor
Martı ölümlerinin sırrı çözüldü
İstanbul'da İETT otobüsü denize düştü
ABB’den ‘’Anıtkabir'in siluetine cami’’ eleştirilerine yanıt
Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su isyan etti
Türkiye güzeli Şevval Şahin sevgilisiyle aşka geldi
Akaryakıta bu sefer indirim geliyor
Organ naklinde devrim niteliğinde hamle: Domuz böbreği insan vücudunda çalıştırıldı...
Memur-Sen'den 81 ilde eylem kararı!