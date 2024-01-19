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Fenerbahçe yeni Arda'sını buldu: 9 yaşındaki Arda Fenerbahçe'de

Fenerbahçe yeni Arda'sını buldu: 9 yaşındaki Arda Fenerbahçe'de
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Manisa FK Söke Futbol Okulları, 9 yaşındaki Arda Akkaya’nın Fenerbahçe’ye transfer olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe, genç ve yetenekli futbolcuları altyapısına dahil etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda sarı-lacivertliler Can Bartu Çığır, Utku Karakaya ve Yiğit Evin’in ardından bir transfer daha yaptı.

Fenerbahçe, Manisa FK Söke Futbol Okulları'nda futbol oynayan 9 yaşındaki Arda Akkaya'yı renklerine bağladı. 2015 doğumlu Arda, sarı-lacivertli formayı giymeye hazırlanıyor.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Manisa FK Söke Futbol Okulları’ndan yapılan açıklamada, “2015 doğumlu Manisa FK Söke Futbol ailesinin evladı sarı fırtınamız Arda Akkaya Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bizleri gururlandıran evladımıza başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Arda” denildi.

Transferin açıklanması sonrası sosyal medyada , “Fenerbahçe yeni Arda Güler’ini buldu” yorumları yapıldı.

Fenerbahçe yeni Arda'sını buldu: 9 yaşındaki Arda Fenerbahçe'de - Resim : 1

Etiketler arda akkaya fenerbahçe transfer
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