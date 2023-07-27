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  4. Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı

Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Yıldız futbolcu Fenerbahçe'yi takipten çıkardı
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Fenerbahçe’nin kadrosunda düşünmediği Brezilyalı futbolcusu Willian Arao, Fenerbahçe'yi sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Fenerbahçe’nin geçen sezon Teknik Direktör Jorge Jesus’un isteğiyle kadrosuna kattığı Willian Arao, bu sezon Teknik Direktör İsmail Kartal’ın planları arasında yer almıyor. Yıldız futbolcunun temsilcisi Brezilya ve Suudi Arabistan’dan takım arayışına girerken çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TAKİPTEN ÇIKARDI

Arao, Instagram ve Twitter hesaplarından Fenerbahçe’yi takipten çıkardı. Arao’nun bu hareketi takımdan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.

 ARAO'NUN FENERBAHÇE KARİYERİ

Transfermarkt’a göre değeri 6 milyon euro olan 31 yaşındaki Arao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 45 maça çıktı. Arao 1 gol attı, 5 asist yaptı.

Fenerbahçe, Willian Arao'yu geçtiğimiz sezon başında Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'dan 3 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Etiketler fenerbahçe ayrılık arao
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