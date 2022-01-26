Fenerbahçe'de bomba iddia: Mesut Özil'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in sezon sonunda takımdan ayrılarak, ABD ekibi Inter Miami'nin yolunu tutabileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'de bir türlü beklenen performansa ulaşamayan Mesut Özil sezon sonunda sarı-lacivertli takıma veda edebilir. ABD ekiplerinin radarında olan dünyaca ünlü yıldız için Inter Miami'nin devrede olduğu iddia edildi.

EN GÜÇLÜ ADAY INTER MIAMI

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil sezon sonunda ABD'nin yolunu tutabilir. Sarı-lacivertlilerle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özil için en güçlü aday efsane futbolcu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami.

34 MAÇTA 8 GOL VE 3 ASİST

2021'in ocak ayında Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı-lacivertli forma altında 34 resmi maça çıktı. Dünyaca ünlü yıldız bu karşılaşmalarda takımına toplam 8 gol/3 asistlik katkı sağladı.