Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Kulüp açıklamasında şöyle denildi:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."