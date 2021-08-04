  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe'de iki isim daha kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Fenerbahçe'de iki futbolcu kadro dışı bırakıldı.

Sarı lacivertliler yaptığı açıklamada Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını açıkladı. 

Kulüp açıklamasında şöyle denildi:

"Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir."

Fenerbahçe'de 4 ismin üstü çizildiFenerbahçe'de 4 ismin üstü çizildiSpor Toto Süper Lig

 

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe caner erkin sinan gümüş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef Ayyüce imaj değiştirip bambaşka biri oldu
Yangından öncesi ve sonrası... Uydudan böyle görüntülendi
ABD’ye Erdoğan çağrısı: ''Ona ne dediyseniz bunlar Türkiye’yi bağlamaz''
Şahan Gökbakar'dan o iddialara tokat gibi yanıt!
Müge Anlı'dan Manavgat'tan yürek yakan paylaşımlar
Orman yangınının çıktığı bölgelerden gelen bu fotoğraf yürek parçaladı
Enflasyon açıklandı, Ağustos 2021 kira zam oranı belli oldu
Koronavirüs aşısı ömür boyu koruyabilir: İşte en şanslı grup
Yine sapık muavin iğrençliği! Kadın yolcu hayatının kabusunu yaşadı
Eski THK Başkanı'ndan canlı yayında olay açıklamalar