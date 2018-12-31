Fenerbahçe'de Ersun Yanal ikinci yarı planını hazırladı

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren, Süper Lig'in ilk devresini küme düşme hattında kapatan Fenerbahçe, 2019'a umutla girecek. Zorlu bir sürecin ardından sarı-lacivertli takımın başına geçen Teknik Direktör Ersun Yanal, takımın çehresini değiştirmeye çalışacak. Deneyimli çalıştırıcıyı hem saha içi hem saha dışında zorlu bir süreç bekliyor.

İşte 2019'un ilk haftalarında Yanal'ın yapacakları:

İlk hedef sahada çok daha diri, tempoyu düşürmeyen ve kendisi ayarlayan, yüksek ritimde oynayabilen, rakibin ataklarına ve savunma organizasyonlarına doğru zamanda tepki veren bir takım oluşturmak.

Devre arası kampında takımın hızı ve gücünü arttırma adına dayanıklılık antrenmanları yapılacak. Yanal'ın isteği üzerine antrenman bilimi uzmanı Niyazi Eniseler, devre arası için İngiltere Premier Lig ekiplerinin düzeyinde özel bir program hazırladı.

Sarı-lacivertliler rakiplerini daha önde karşılayacak ve ikinci bölgede rakipten kazanılan toplarla hızlı hücuma çıkarak gol bulmaya çalışacak.

HEDEF 42-45 PUAN TOPLAMAK

Takımın koşu mesafesi arttırılacak. Ortalama hedefi her maç için 117 kilometre olacak. Bu rakam şu anlama geliyor: Sahada rakipten 2 kişi fazla olunacak! Ersun Yanal, alt sıralardan kurtulmak için ligin ikinci yarısında 42-45 arası puan toplamayı hedefliyor.

ÖDÜL DE VAR CEZA DA!

Ersun Yanal ile ödül ve ceza sistemi de geldi. Belirlenen kurallara uymayanlar ceza alacak. Buna, antrenmanlarda bekleneni veremeyenler de dahil. Sarı lacivertli takımda disiplin talimatları da yürürlüğe girecek. Disiplinsiz hareketlerde bulunan ve maçlarda gereksiz yere kart görerek takımını yalnız bırakan oyuncuların gözünün yaşına bakılmayacak. (SKOR)

