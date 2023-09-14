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Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile yollar ayrıldı
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Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Nazım Sangaré transferi için anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'de kadro planlaması içerisinde yer almayan ve takım bulması istenen Nazım Sangare, İstanbul ekiplerinden Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladı.

BONSERVİS ÜCRETİ YOK

Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin maaş yükünden kurtulmak için Fatih Karagümrük'e bonservissiz olarak bıraktı. İstanbul temsilcisi için sağlık kontrollerinden geçen Nazım Sangare resmi imzayı attı.

1.7 MİLYON EURO'YA GELMİŞTİ

Fenerbahçe'ye 1.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında 2020 yılında transfer olan Nazım Sangare, istenilen performansı sarı-lacivertli forma altında sergileyememişti.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Nazım Sangare anlaşma
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