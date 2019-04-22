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  4. 22 Nisan 2019 19:12

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sahalardan 3 hafta uzak kalacak

Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve ilk yarının sonunda oyundan alınan Serdar Aziz'in sol bacak üst arka adale zarında yırtık ve kanama olduğu tespit edildi.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz sahalardan 3 hafta uzak kalacak
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de ilk yarı sonunda sakatlanan Serdar Aziz'in son durumu açıklandı.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayıp yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Serdar'ın sol bacak üst arka adale zarında yırtık tespit edildi.

Serdar Aziz'in sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan kart cezalıları Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Victor Moses da Trabzonspor maçında oynayamayacak.

serdar aziz , Fenerbahçe
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