Fenerbahçe'de Serdar Aziz sahalardan 3 hafta uzak kalacak

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de ilk yarı sonunda sakatlanan Serdar Aziz'in son durumu açıklandı.

Sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına çıkamayıp yerini Sadık Çiftpınar'a bırakan Serdar'ın sol bacak üst arka adale zarında yırtık tespit edildi.

Serdar Aziz'in sahalardan 2-3 hafta uzak kalması bekleniyor.

Öte yandan kart cezalıları Mehmet Ekici, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı ile sakatlığı süren Victor Moses da Trabzonspor maçında oynayamayacak.

