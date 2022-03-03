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Fenerbahçe'de sözleşme krizi: 3.5 milyon euroluk fesih bedeli...

Fenerbahçe'de sözleşme krizi: 3.5 milyon euroluk fesih bedeli...

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor. Brezilyalı futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken fesih bedeli gündeme geldi.

Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu yapılandırmaya yavaş yavaş başladı. Yüksek maaşlar nedeniyle oyuncularla masaya oturan Fenerbahçe yönetimi, Luiz Gustavo'ya indirim talebindi bulundu. Brezilyalı oyuncu bu talebi reddedince kendisine kulüp bulması istendi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEBİLİR

Luiz Gustavo'nun takımdan ayrılmaya niyeti olmadığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcu takımdan ayrılmak istemezse, Fenerbahçe yönetimi 3.5 milyon euroluk tek taraflı fesih maddesini kullanabilir. Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe bu maddeyi kullanırsa Gustavo'ya 3.5 milyon euro ödeyecek.

SEZONUN NEREDEYSE YARISINI KAÇIRDI

Bu sezon sakatlıklardan yakasını kurtaramayan Brezilyalı futbolcu 14 maçta forma giyemedi. 5 maçta ise kulübede olmasına rağmen şans bulamadı.

Etiketler Fenerbahçe fesih bedel gustavo
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