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Fenerbahçe'den 12 transfer birden

Fenerbahçe'den 12 transfer birden

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı için sarı-lacivertli camia 12 oyuncu ile anlaştı.

Yapılan açıklamada kadın futbolcular için yapılan törene Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve Kadın Futbol Takımının Menajeri Jessica Lynne Çarmıklı’nın da katıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni kurulan takımımız için anlaşmaya varılan 12 oyuncu ile imzalar atıldı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde; İlayda Cansu Kara, Ezgi Çağlar, Altun Sancar, Demet Bozkurt, Merve Nalçacı, Emine Yaren Çolak, Dilan Aslan, Berdan Bozkurt, Narin Yakut, Songül Demirtürk, Setenay Sırım ve Fatma Kara Şahinbaş kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmelere imza attı. Oyuncularımıza kulübümüze 'hoş geldiniz' diyor; çubuklu formamızla birlikte başarılı sezonlar geçirmelerini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe Kadın Futbol Takımı fenerbahçe Kadın Futbol Takımı
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