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Fenerbahçe'den Attila Szalai için kötü haber

Fenerbahçe'den Attila Szalai için kötü haber
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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertlilerinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Attila Szalai’nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe atilla Szalai
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