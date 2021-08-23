Fenerbahçe'den ayrılan Mame Thiam Kayserispor ile anlaştı

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Mame Thiam, Kayserispor ile anlaşmaya vardı.

Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye katılan ve 1 sezon forma giyen Thiam, Pereira'nın takımın başına getirilmesinin ardından gözden çıkarıldı.



Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Senegalli, birçok takımla transfer görüşmesi yaparken Süper Lig ekibi Kayserispor ile anlaştı.

Vole'nin haberine göre Kayserispor, Thiam için Fenerbahçe'ye 1.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve Senegalli forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 34 maçta görev yapan 28 yaşındaki golcü, 8 gol atıp 4 de asistlik katkı yaptı.