Fenerbahçe'den Edin Dzeko ile 2 yıllık imza: İşte yıllık maliyeti
Fenerbahçe taraftarların heyecanla beklediği yıldız golcü Edin Dzeko İstanbul'a gelirken, Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada transfer KAP'a bildirdi.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en hızlı ekibi olarak öne çıkarken yönetim, Sarı-Lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı.
İSTANBUL'A GELDİ
Gün içerisinde İstanbul'a gelen yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
KAP AÇIKLAMASI...
Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırıcımlarımızın bilgisine sunarız" denildi.
2 YILLIK SÖZLEŞME
Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko ile yıllık 4.2 milyon euro karşılığında 2 yıllık bir anlaşma imzalandığını açıkladı. Dzeko yaptığı ilk açıklamada "Merhaba Fenerbahçe ailesi. Burada olduğum için çok mutluyum. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.
🦢#CEKOinTown pic.twitter.com/8TcdlzMdNz— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 22, 2023
ŞARKIYLA DUYURDULAR!
Öte yandan Fenerbahçe Dzeko transferini Hande Yener'in "Beni Sev" şarkısıyla duyurdu.
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