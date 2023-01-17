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Fenerbahçe'den ''Necati Ateş'' açıklaması

Fenerbahçe'den ''Necati Ateş'' açıklaması
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Fenerbahçe, Trt Spor'da yorumculuk yapan eski Galatasaray futbolcusu Necati Ateş hakkında açıklama yaptı.

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı mağlup etti. Maçın ardından Necati Ateş'in yorumları dikkat çekti. Sarı lacivertli kulüpten konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulübümüz, Trt Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe necati ateş
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