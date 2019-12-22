Fenerbahçeli futbolculardan Beşiktaş derbisinden sonra açıklamalar

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçeli futbolcular dev derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Fenerbahçeli futbolcuların açıklamaları;

MAX KRUSE: ÇOK MUTLUYUM

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçta penaltıdan ağları sarsan Max Kruse maç sonrasında konuştu.

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Beşiktaş'ı 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Max Kruse galibiyetin ardından "Bu tarz maçlar daha farklı olur. İnsanların her zaman galibiyet beklentisi olur. Biz de kazandık" dedi.

Sarı-lacivertli futbolcu gol atmasıyla ilgili ise "Derbide gol attım, çok mutluyum ama en önemlisi takım olarak bu derbiyi kazandık." diye konuştu.

OZAN TUFAN'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'de bu sezon performansıyla alkış alan Ozan Tufan, ceza alanı dışından harika bir gol attığı Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta ceza sahası dışından güzel bir gol atan Ozan Tufan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Ozan Tufan "Bu güzel atmosferde, güzel bir maç yaptık. Kazandık ve çok mutluyuz. Attığım golde pozisyon öncesine bakmak lazım. Luiz Gustavo'nun baskısına bakmak lazım. Benim, onunla yaptığı ikili oyuna bakmak lazım. Fenerbahçe bu futbolu oynarsa her zaman en iyi seviyede olur." dedi.

Vedat Muriqi'ye de övgüde bulunan Ozan Tufan "Vedat Muriqi de güzel bir gol attı, ben de güzel bir gol attım. Önemli olan takımın kazanması, inşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.

VEDAT MURİQİ: KAZANMAK ÖNEMLİYDİ

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi, Beşiktaş derbisinin ardından konuştu. İşte Vedat Muriqi'nin sözleri...

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada sarı-lacivertli takımın üçüncü golünü atan Vedat Muriqi açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayla ilgili konuşan Vedat Muriqi "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Uzun yıllardır Kadıköy'de rakiplerimize yenilmedik. Maça çıkarken bunun bilincindeydik. Taraftarlarımıza diyecek söz yok. Gol attım ama daha önemlisi kazanmaktı. Kim atarsa atsın, kazanmamız önemli. İnşallah haftaya Rize'de de kazanırız." dedi.

"Beşiktaş'a Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol attın" hatırlatması üzerine Vedat Muriqi "Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bazen çok konsantrasyon, negatif etki gösteriyor. Bunu birkaç kez yaşadım. Elimden geldiğince sahada katkı sağlamaya çalışıyorum. Biraz daha dişimizi sıkmalı ve haftaya kazanmalıyız. Sonra bir haftalık tatile çıkacağız." diye konuştu.