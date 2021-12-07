Fenerbahçeli yöneticiden dostluk maçı sonrası Galatasaray'a skandal sözler!

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı 7-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından soyunma odasında tepki çeken bir konuşma yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez kadına yönelik şiddete farkındalık oluşturmak için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 7-0 kazanan sarı-lacivertlilerde yönetici Erol Bilecik, soyunma odasında yaptığı konuşmayla gündeme oturdu.

"7 ARALIK'TA 7 TANE ATTINIZ"

Erol Bilecik karşılaşmanın ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a cincona 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız." ifadelerini kullandı.