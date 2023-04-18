Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'nin cezaları açıklandı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci'ye MKE Ankaragücü maçının hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 18.04.2023 tarihli kararları açıklandı. Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçında taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin TL para cezasına çarptırıldı. PFDK'nın aldığı kararlar şu şekilde;



"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.04.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERİUM ALT AVİS TRİBÜN F nolu blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN B, MARATON ÜST TRİBÜN A, B, H, KUZEY TRİBÜN D, E, L, M, SPOR TOTO TRİBÜN D, E, L bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi SELAHATTİN BAKİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi BURAK ÇAĞLAN KIZILHAN hakkında, müsabaka hakemine yönelik hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir"