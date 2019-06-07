Fenerbahçe'nin Gianluigi Buffon ile ilgilendiği iddia edildi

Fransız ekibi PSG ile yollarını ayıran yaşayan efsane Gianluigi Buffon için Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir iddia ortaya atıldı.

Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, 41 yaşındaki eldiven ile Barcelona ve Fenerbahçe'nin ilgilendiğini iddia etti. Barcelona'nın, Ter Stegen'in arkasında tecrübeli bir kaleci istediği ve Buffon'a 1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin ise Buffon'un menajeriyle temasa geçtiği ve durumunu sorduğu ifade edildi.

Buffon'un gelen çok sayıda teklifi değerlendirmeye aldığı kariyerine nerede devam edeceğine kısa sürede karar vereceği de haberde yer alan bir başka bilgi oldu.

41 yaşındaki İtalyan efsane, geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 25 maça çıktı.

