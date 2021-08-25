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Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sörloth'un yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'nin gündeminde olan Sörloth'un yeni adresi belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Sociedad, Norveçli Alexander Sörloth'u sezon sonuna kadar kiraladı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig takımında forma giyen 25 yaşındaki golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Norveçli futbolcu, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor ile tüm kulvarlarda 49 maça çıkmış, 33 gol atmıştı.

Etiketler Sörloth transfer fenerbahçe
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